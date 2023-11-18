Вместо денег болельщики получат ваучеры

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Болельщики с билетами на один день, которые в четверг фактически увидели только восемь минут первой тренировки, а перед началом второй были удалены с трассы, в качестве компенсации получат от организаторов ваучеры на 200 долларов на приобретение аттрибутики в официальном онлайн магазине Формулы 1.

Исполнительный директор Гран При Лас-Вегаса Рене Уилм рассказала о том, почему болельщиков попросили покинуть трассу.

Рене Уилм: «Во-первых, мы беспокоились о сотрудниках службы безопасности, которые уже долго находились на службе. Во-вторых, мы беспокоились о водителях, отвечающих за доставку болельщиков в гостиницы. По федеральному законодательству, они превысили лимит времени, в течение которого они могут законно и безопасно управлять автобусами.

И, наконец, наши сотрудники должны были иметь возможность провести уборку и пополнить запасы в гостевых зонах, чтобы обеспечить оптимальные условия для болельщиков в ближайшие дни.

Мы надеемся, что болельщики поймут, что нам пришлось балансировать между интересами многих сторон, включая безопасность всех участников и впечатления болельщиков в течение всего гоночного уик-энда.

Все мы бывали на таких мероприятиях, как концерты, игры и даже другие гонки Формулы 1, которые отменялись из-за таких факторов, как погода или технические проблемы. Такое случается, и мы надеемся, что люди отнесутся к этому с пониманием».