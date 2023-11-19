Риккардо: У нас явные проблемы с темпом на быстром круге

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У команды AlphaTauri в этот уик-энд далеко не всё ладится – найти правильный подход к новой городской трассе в Лас-Вегасе так и не удалось, и во вторую часть квалификации вышел только Даниэль Риккардо, а Юки Цунода оказался самым последним.

Даниэль Риккардо (15-й): «Полагаю, сложности нашей команды в этот уик-энд связаны с тем, что нам не удаётся добиться нужного сцепления на скользком асфальте новой трассы – она просто блестит, а в течение дня открыта для обычного транспорта.

Мы внесли ряд существенных изменений в настройки и добились некоторого прогресса, но сегодня мы вряд ли могли подняться на более высокие позиции. Я рад, что эти улучшения позволили мне пройти во вторую часть квалификации, ведь у нас явные проблемы со скоростью на одном быстром круге, поскольку не получается заставить шины работать по-настоящему эффективно.

По поводу завтрашнего дня у меня более оптимистичный настрой, поскольку полагаю, что с длинными сериями кругов мы справляемся лучше. Пока не знаю, чего ожидать от гонки, но думаю, что результаты будут очень плотными».

Юки Цунода (20-й): «Сегодня особо нечего комментировать, но мы могли выступить лучше, однако нам не удалось добиться хороших результатов, и это расстраивает.

Я приложил максимум усилий, но не получилось. Мы знаем, что нам не хватает скорости на прямых, и предвидим, что в этот уик-энд у нас будут сложности. Мы внесли небольшие изменения в настройки, но я не смог в достаточной степени прогреть шины перед заключительной попыткой, потому что на последнем секторе попал в трафик. В результате нормального сцепления не было, и я заблокировал колёса.

У машины не такой уж плохой темп, и никогда не предугадаешь, что может произойти по ходу гонки, поскольку на этой трассе такое плохое сцепление. Но я постараюсь избежать проблем и приложу все усилия, чтобы отыграть как можно больше позиций».