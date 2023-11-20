Мартин Брандл об итогах Гран При Лас-Вегаса

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Лас-Вегаса…

Гран При Лас-Вегаса разочаровал некоторых людей, в том числе тех, кто отчаянно ждал провала шикарного шоу. Ведь начало первой тренировки в четверг, когда открылась крышка дренажного колодца, было самым неудачным из всех возможных.

Через несколько часов, когда зоны для болельщиков и гостей были бесцеремонно освобождены из-за проблем с безопасностью и транспортом, а спешный ремонт закончился, гонщики выехали на 90 минут в полтретьего ночи. Звук машин эхом отражался от пустых трибун, создавая сюрреалистическое ощущение, но потом всё получилось.

Трасса очень быстрая, новый асфальт – блестящий и скользкий. Я проехал несколько кругов на Aston Martin DBX и понял, что эта трасса довольно техничная и сложная в некоторых местах.

Это, конечно, не просто серия 90-градусных поворотов между бетонными блоками, как в далеком прошлом. Некоторые прямые кажутся слишком длинными, но в гонке они играют свою роль.

Каждый из двадцати гонщиков произвел на меня впечатление тем, как стойко они преодолевали трудности, необычное расписание и смену часовых поясов, чтобы с энтузиазмом выйти на трассу.

Расписание в это время года с холодными ночами и началом квалификации в полночь, а гонки в 10 вечера, действительно, напоминало попытку пропихнуть квадратный колышек в круглое отверстие. Я не уверен, что это действительно работает, кроме как позволяет закрывать общественные дороги чуть позже, и надеюсь, что в следующем году это можно будет исправить.

Я постоял на пит-лейн некоторое время, осматриваясь, любуясь зданиями, пейзажем, сферой, огнями и экранами, и размышляя о том, как далеко продвинулась Формула 1 за последние несколько десятилетий.

В заявочном листе на мою первую гонку в составе Tyrrell в Рио в 84-м году было 12 человек, включая Кена и Нору Тиррелл и обоих гонщиков. Не было никаких гостевых зон, не было моторхоума, я и Стефан Беллоф весь день сидели в боксах или в трейлере. Не было никаких спонсорских акций, а все общение со СМИ происходило с нашими друзьями-журналистами, когда мы сталкивались на пит-лейн. Берни Экклстоун стоял у ворот, проверяя, продаются ли программы и проверяются ли билеты.

В день тренировки трассу приводили в порядок, где-то наносили свежую краску. Главная трибуна на задней прямой не имела крыши, защищающей от палящего бразильского солнца, и время от времени пожарная машина обливала водой болельщиков, терпеливо ожидающих начала гонки.

Сейчас гонки проходят на невероятных объектах, за ними наблюдают десятки миллионов людей по всему миру, а спонсорами выступают крупнейшие компании планеты.

Но все это не имеет значения, если гонка получается неинтересной, а на этот раз, к счастью, всё получилось!

Машины Ferrari были быстры, как и в Монце, их аэродинамический обвес с низкой прижимной силой и высокой максимальной скоростью отлично работал.

Машина Карлоса Сайнца в первой тренировке была серьёзно повреждена после контакта с открывшимся люком дренажной системы, команде пришлось многое заменить, включая накопитель энергии, за что он был оштрафован потерей 10 мест на стартовой решетке. После сессии Карлос держал себя в руках, но явно был вне себя от злости, как и его команда, которая считала штраф несправедливым в сложившихся обстоятельствах. И они хотели знать, кто компенсирует ущерб.

В техническом, спортивном регламенте и международном спортивном кодексе сотни страниц, но нет ничего, что позволяло бы стюардам законно закрыть глаза, если что-то кажется им несправедливым.

Опасно создавать прецедент, когда стюарды могут в одностороннем порядке игнорировать правила во имя здравого смысла и справедливости в форс-мажорных ситуациях, даже если с этим согласны все команды и другие ключевые органы. Но мы действительно должны добавить какую-то формулировку, которую можно было бы применять, не опасаясь последующих судебных исков или использования командами в своих интересах в других сценариях.

Шарль Леклерк вновь стартовал с поула, в Red Bull поняли, что не смогут опередить Ferrari в квалификации, и уменьшили прижимную силу на машине стартовавшего вторым Ферстаппена, что пригодилось в гонке.

Асфальт с низким сцеплением и ночная прохлада создали очень непредсказуемое стартовое поле. В первой десятке оказались оба гонщика Williams, Кевин Магнуссен на Haas F1, Пьер Гасли на Alpine и Валттери Боттас на Alfa Romeo. При этом Льюис Хэмилтон на Mercedes и оба гонщика McLaren не попали в финал, как и Серхио Перес.

Новый асфальт был скользким, а отсутствие гонок поддержки, которые помогли бы покрыть траекторию отработанной резиной, не позволило трассе развиваться обычным образом. Кроме того, температура асфальта была примерно такой же, как и низкая температура воздуха, что необычно для гоночных шин Формулы 1.

Не помогло и то, что из одной из исторических машин, использовавшихся для парада пилотов, вылилось огромное количество масла с левой стороны стартовой прямой, которая и так была более скользкой, чем правая. Масло пришлось убирать с помощью специального порошка, а затем с помощью подметальных и воздуходувных машин.

Я не знаю, как Ферстаппен с этой пыльной стороны решетки опередил Ferrari Леклера на очень коротком отрезке до первого поворота, но в него они зашли колесо в колесо.

По правилам, если ваша передняя ось находится на одном уровне или впереди передней оси соперника на апексе – не всегда легко определить эту точку в длинном повороте, то вы заслужили право на пространство и законный обгон. Но при этом необходимо сохранить контроль над машиной и удержаться на трассе, чего Макс не сделал, прихватив с собой Ferrari.

Как и Леклер с Ferrari, большинство из нас предполагало, что Максу придётся вернуть позицию, но он не стал этого делать, получив пятисекундный штраф. В нормальных обстоятельствах, да ещё с двухсекундным отрывом, это было очень мягкое наказание.

Потом из-за серьёзной аварии Ландо Норриса выехал автомобиль безопасности, Макс провёл пит-стоп, отбыв пятисекундный штраф и откатившись назад.

В первом повороте гонки произошла авария. На скользком асфальте машины разворачивало, они врезались друг в друга, и отправились в боксы для ремонта. В их числе были Перес, Алонсо и Сайнс, но когда выехал автомобиль безопасности, они получили преимущество, проведя пит-стоп без потери времени.

Сцепление с трассой в гонке было столь низким, что казалось – гонщики едут на промежуточных шинах по сухому асфальту, но на такой же высокой скорости, как в Монце или Баку.

Все пятьдесят кругов они демонстрировали выдержку и мужество, когда атаковали и обгоняли друг друга. Это была одна из тех гонок, когда в комментаторской кабине я вдруг увидел, что осталось лишь три круга – гонка пролетела незаметно.

Контактов было много. Ферстаппен так дерзко обошел Джорджа Расселла, что пилот Mercedes даже не видел, что его атакуют, получив пятисекундный штраф, отбросивший его на восьмое место. Джордж многого ждал от этого сезона, но явно остался разочарован.

Второй раз за последние две гонки Перес потерял позицию на последнем круге, когда Леклер, по праву признанный лучшим гонщиком дня, блестяще вышел вперёд за три поворота до финиша. Тем не менее, Перес закрепил за собой второе место в личном зачете, обеспечив Red Bull первый в истории победный дубль в чемпионате пилотов.

Оскар Пиастри проехал лучший круг гонки и агрессивно атаковал со своей низкой позиции на старте. Он слишком часто участвует в инцидентах, на этот раз с Хэмилтоном, но когда к его скорости добавится опыт, он станет отличным гонщиком.

Лэнс Стролл провел отличную гонку за рулём Aston Martin, заняв пятое место после старта с 19-й позиции, а Сайнс после штрафа финишировал шестым.

Ферстаппену в Лас-Вегасе не нравилось всё, что связано с Гран При, но в гонке он одержал блестящую 53-ю победу. Как и все остальные гонщики, он получил огромное удовольствие от бешеной гонки.

Леклеру в 12-й раз не удалось одержать победу после старта с поула, было видно, как он сожалел, что оба гонщика Red Bull сменили резину за вторым автомобилем безопасности, а он – нет.

Впереди ещё одна гонка в пустыне, мы перебираемся из Северной Америки на Ближний Восток – там будет немного теплее и завершится очередной сезон Формулы 1.