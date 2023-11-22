Алекс Элбон: У нас чёткая цель на этап в Абу-Даби

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В борьбе за седьмое место в Кубке конструкторов Williams на семь очков опережает ближайших преследователей из AlphaTauri. В Абу-Даби гонщики британской команды Алекс Элбон, Логан Сарджент и Зак О’Салливан, который примет участие в первой тренировке, намерены сделать всё от них зависящее, чтобы удержать позицию в чемпионате.

Алекс Элбон: «На финальную гонку сезона у нас есть чёткая цель и задача в Кубке конструкторов. Нас ждёт интересный этап – трасса никогда особо не подходила нашей машине, но после того, как её конфигурацию немного изменили, она лучше подходит нам. Нужно сохранять концентрацию, делать свою работу и не совершать ошибок».

Логан Сарджент: «Я с нетерпением жду финал сезона в Абу-Даби. Задача состоит в том, чтобы помочь команде сохранить седьмое место в Кубке конструкторов.

Я хорошо знаю трассу Яс-Марина по прошлым выступлениям в молодёжных сериях. Надеюсь, мы будем прогрессировать на протяжении всего уик-энда и добьёмся хорошего результата».

Зак О‘Салливан: «Я очень рад сесть за руль FW45 в первой тренировке в Абу-Даби. Просто фантастика, что я получил такую возможность на ранней стадии карьеры, и я не могу дождаться возможности опробовать последнее поколение машины Формулы 1. Огромное спасибо Williams Racing за содействие. Будет здорово поработать с Алексом и Логаном на протяжении всего уик-энда».