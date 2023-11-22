Даниэль Риккардо: Мы подготовили новинки к Абу-Даби

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Гран При Абу-Даби станет последней гонкой Франца Тоста на посту руководителя AlphaTauri. Перед началом гоночного уик-энда гонщики команды Даниэль Риккардо и Юки Цунода отдали должное своему руководителю.

Даниэль Риккардо: «Этап в Лас-Вегасе получился разочаровывающим, поскольку нам так и не удалось заставить шины работать – из-за этого проблемы продолжались весь уик-энд. Трасса в Абу-Даби требует средней настройки прижимной силы, поэтому я более оптимистичен перед финальной гонкой.

После необычного графика прошедшего уик-энда мы возвращаемся к более привычному расписанию. Однако из-за того, что гонка пройдёт при искусственном освещении, только вторая тренировка окажется репрезентативной для подготовки к квалификации и гонке. Первая и третья часть свободных заездов в большей степени будут тестами. Может показаться, что из-за этого уик-энд станет компромиссным, но на самом деле для нас это хорошая возможность оценить несколько идей. Думаю, у нас всё будет в порядке, поэтому я с нетерпением жду этап. Финальная гонка сезона всегда весёлая, а Абу-Даби – отличное место.

Несколько лет назад была изменена конфигурация трассы, что сделало её более интересной для пилотирования, но не увеличило возможности для обгона, так что гонки не стали лучше.

Команда подготовила несколько новинок к этому уик-энду. И хотя я провёл с командой не полный сезон, я знаю одну область, которой было уделено основное внимание – сделать машину более эффективной и менее чувствительной к сопротивлению на разгонах. Некоторые из новинок связаны с этой областью. Эти новинки должны помочь нам идти на меньший компромисс в настройках по сравнению с тем, что приходилось делать в начале сезона.

В целом, год получился интересным, хотя мой сезон оказался коротким с некоторыми сложностями, но мне понравилось. Мне потребовалось меньше времени, чем я предполагал, чтобы почувствовать себя комфортно в машине и освоиться в команде. Я этому рад, и это придаёт уверенности перед следующим годом.

Франца ждёт финальная гонка вместе с командой, в которой он присутствовал с первого дня. Когда ранее в этом году я впервые приехал на базу, то увидел, что многое изменилось по сравнению с тем временем, когда я ранее выступал за команду, но неизменным оставался Франц. С ним всегда приятно работать, и я восхищаюсь его целеустремлённостью и волей к победе, которая так же сильна, как и тогда, как я присоединился к команде в 2012 году».

Юки Цунода: «Мы сделали всё возможное на этапе в Лас-Вегасе и пошли на некоторый риск, стартовав на Soft. Решение окупилось: я поднялся на двенадцатое место и избежал аварий на первых кругах. Однако затем проблемы с прогревом и гранулированием, которые преследовали нас весь уик-энд, усложнили задачу. Теперь я с нетерпением жду более привычный уик-энд в Абу-Даби.

У меня связаны приятные воспоминания с Яс-Мариной – несколько лет назад я финишировал четвёртым. Команда подготовила несколько новинок, которые должны помочь в финальной гонке и в следующем сезоне. Важно понять, какой эффект они принесут.

Ни мы, ни Williams не заработали очки в Лас-Вегасе, поэтому борьба в Кубке конструкторов продолжается. В этот уик-энд критически важно сложить вместе все составляющие, выжать максимум из машины и использовать любой шанс. Квалификация будет очень важна, поскольку даже после изменения конфигурации обгонять не так и просто. Надеюсь, машина будет быстра, и благодаря тёплой погоде у нас не возникнет проблем с прогревом шин, которые нам так помешали в Лас-Вегасе.

Франц Тост – единственный руководитель команды, с которым я работал в Формуле 1. Я чувствую, что в этом году боролся ради него и очень хочу опередить Williams в его последней гонке в роли руководителя команды. Я ценю всё, что он сделал. Если бы не он, меня бы здесь не было, и без его советов я бы не добился прогресса. Надеюсь, мы завершим сезон хорошим результатом и увидим улыбку на его лице.

Последняя серия этапов с работой на симуляторе в перерывах между гонками получилась довольно утомительной, поэтому я с нетерпением жду отпуск. Я всегда выкладываюсь на 100% в каждой гонке, и буду действовать точно так же и в этот уик-энд. В Абу-Даби я растрачу всю энергию, которая у меня есть».