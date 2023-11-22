Десять замен в первой тренировке в Абу-Даби

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Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, Ландо Норрис и ещё пять гонщиков пропустят первую сессию свободных заездов Гран При Абу-Даби. На один час они уступят свои машины молодым гонщикам.

Согласно правилу, которое появилось в Формуле 1 в 2022 году, каждая команда должна дважды по ходу сезона предоставить машину в пятничной тренировке гонщику, на счету которого не более двух проведённых Гран При в Формуле 1. Чтобы не нарушить это требование, в Абу-Даби девять из десяти команд посадят молодёжь за руль.

Ранее по ходу сезона в Red Bull Racing не приглашали молодых пилотов, поэтому на трассе Яс-Марина и Макс Ферстаппен, и Серхио Перес уступят свои машины. Вместо них тренировку отработают Айзек Хаджар и Джейк Деннис.

В Mercedes Льюиса Хэмилтона заменит Фредерик Вести. В Ferrari за руль машины Шарля Леклера сядет Роберт Шварцман.

В McLaren Ландо Норрис уступит свою машину Пато О’Варду, а в Aston Martin – Фернандо Алонсо Фелипе Друговичу. Джек Дуэн вернётся за руль Alpine – австралийский гонщик заменит Эстебана Окона. В Williams Зак О’Салливан заменит Алекса Элбона.

Тео Пуршер заменит Гуаньюя Чжоу в Alfa Romeo, а в Haas – Оливер Берман сядет за руль машины Нико Хюлкенберга.

Замен не будет только в AlphaTauri, поскольку команда уже выполнила требования предоставить машину дважды по ходу сезона молодым гонщикам. Речь о Лиаме Лоусоне, который заменил Даниэля Риккардо, когда австралиец сломал руку, и о Айзеке Хаджаре, который провёл с командой первую тренировку в Мехико вместо Юки Цуноды.