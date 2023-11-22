Фиттипальди и Берман проведут тесты в составе Haas

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Резервный гонщик Haas Пьетро Фиттипальди и участник Гоночной академии Ferrari Оливер Берман примут участие в шинных и молодёжных тестах, которые пройдут на трассе Яс-Марина в Абу-Даби 28 ноября.

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «У нас подобрался захватывающий состав пилотов на финальные заезды этого сезона. Команда высоко ценит Пьетро, особенно, когда нам нужно собрать данные для следующего сезона. Вполне естественно, что он продолжит работу на шинных тестах, начатую ещё в Сильверстоуне.

Оливер отлично провёл с нами первую тренировку в Мехико. Его отношение к делу, трудовая этика и обратная связь впечатлили нас, поэтому мы рады дать ему возможность провести больше времени с командой и расширить свои знания о машине Формулы 1».

Пьетро Фиттипальди: «Всегда здорово, когда появляется возможность сесть за руль Формулы 1 и продолжить развитие вместе с командой Haas. Я рад возможности проехать финальные круги сезона для команды».

Оливер Берман: «Я с нетерпением жду возможности принять участие в молодёжных тестах с командой Haas в Абу-Даби. В пятницу мы вместе проведём первую тренировку, а после неё будет здорово отработать за рулём полноценный день.

Молодёжные тесты – последняя возможность для команды собрать данные для 2024 года, и я постараюсь хорошо справиться. Я сразу почувствовал себя комфортно в команде, когда мы впервые встретились в Катаре, и мне нравится с ними работать. С нетерпением жду встречу со всеми в Абу-Даби».