Йос Ферстаппен пожурил сына за резкие высказывания

13

Перед Гран При Лас-Вегаса Макс Ферстаппен открыто высказал своё отношение к той беспрецедентной шумихе, которая сопровождала период подготовки к гонке, сказав, что всё это на 99% шоу, и лишь 1% остаётся на спорт. Подобные слова Макса не понравились его отцу, Йосу Ферстаппену.

Если многим искренность и прямота трёхкратного чемпиона мира как раз по душе, то Ферстаппен-старший считает, что Макс мог бы формулировать свои оценки и помягче. Впрочем, 26-летнего гонщика тоже можно понять, и он не собирается молчать, если то, что он видит, противоречит его представлениям о том, какой должна быть Формула 1.

«В детстве я испытывал эмоции, связанные с автоспортом, меня увлекало именно это, а не элементы шоу. Я гонщик, и весь этот ажиотаж меня совершенно не трогает», – заявил Макс.

Но Гран При Лас-Вегаса был крайне важен для Liberty Media, хозяев чемпионата, и Йос Ферстаппен намекнул, что это стоит учитывать.

«Полагаю, он может высказывать своё мнение, но в данном конкретном случае стоило формулировать как-то помягче, – заявил бывший гонщик Формулы 1 в интервью газете De Telegraaf. – Я ему прямо об этом сказал – иногда его тоже надо критиковать. Но думаю, надо учесть, что под конец сезона многие уже изрядно подустали.

Впрочем, вы же видели, как Макс любит гонки. Я могу понять его мнение, но не стоит огульно критиковать всё подряд».

Хельмут Марко, автоспортивный консультант Red Bull, хорошо знает эту черту характера своего гонщика, но обратил внимание, что, одержав победу в Лас-Вегасе, Ферстаппен несколько смягчил тон: «Макс очень прямолинеен, хотя, вероятно, мог бы высказываться и более дипломатично. Но теперь он исправился, и я не сомневаюсь, что организаторы им довольны.

Также надо помнить, что мы подошли к концу сезона, все устали, все сотрудники команд страдали от смены часовых поясов, и у всех уже мешки под глазами».