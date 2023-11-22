О Михаэле Шумахере сняли ещё один документальный сериал

51

В 2021 году на стриминговом сервисе Netflix вышел документальный фильм Schumacher, рассказывающий о карьере и ранее неизвестных фактах из жизни семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Фильм получил высокие оценки, как публики, так и критиков.

Однако личность Михаэля Шумахера настолько уникальна, что разные режиссёры и студии продолжают снимать свои версии биографии именитого гонщика. В декабре в Германии выйдет документальный сериал Being Michael Schumacher («Быть Михаэлем Шумахером») режиссёра Андреаса Тролля. В пяти сериях будет рассказана история о том, как Михаэль прошёл путь от ребёнка, впервые севшего за руль карта, до легенды автоспорта.

Во время съёмок сериала были записаны многочисленные интервью, как с друзьями и близкими Михаэля, так и с соперниками. В их числе Дэвид Култхард, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Норберт Хауг, Росс Браун и Жан Тодт. Кроме того, в сериале использованы кадры из личного архива семикратного чемпиона мира.

Выход сериала «Быть Михаэлем Шумахером» приурочен к десятилетней годовщине трагедии во французских Альпах, когда гонщик получил тяжёлые травмы головы, от которых так и не оправился.