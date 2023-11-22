Стролл предлагает Andretti купить действующую команду

4

Владелец команды Aston Martin Лоуренс Стролл продолжает придерживаться позиции, что Формуле 1 не нужна одиннадцатая команда. Канадский бизнесмен считает, что если Майкл Андретти хочет участвовать в Формуле 1, то должен купить одну из действующих команд, а не создавать новую.

Лоуренс Стролл: «Посмотрите, по какому пути пошли в Audi. Они хотели прийти в Формулу 1 и для этого купили команду. Это правильный подход. Если вы сегодня хотите участвовать в NFL, NHL или любой другой крупной спортивной лиге, то покупаете действующую команду. Это просто вопрос денег, поэтому я считаю, что если в Andretti хотят выступать в Формуле 1, то они должны купить действующую команду, как это сделали другие.

Я не опасаюсь спортивной конкуренции с их стороны. Начинать с нуля очень сложно, имея даже многолетний опыт в гоночной индустрии. Я желаю им удачи, но решение зависит не от меня, а от FIA и FOM. Посмотрим, что они решат».