В календарь Формулы Е добавлен этап в Мизано

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Всемирный совет FIA утвердил календарь электрической гоночной серии Формулы Е на десятый сезон, который стартует в 2024 году.

По сравнению с предыдущей версией, утверждённой в октябре, в календарь добавлен этап на итальянской трассе Мизано. Более того, этот этап будет сдвоенным – гонки пройдут 13 и 14 апреля. Таким образом, следующий сезон станет самым продолжительным в истории и будет включать 17 гонок.

Альберто Лонго, соучредитель и исполнительный директор Формулы Е: «Мы рады впервые участвовать в гонках на исторической трассе Мизано и познакомить большое число местных поклонников автоспорта с уникальными гонками Формулы E. Все, кто связан с трассой и регионом, с огромным энтузиазмом приветствовали Формулу Е, и я благодарю их за поддержку».

Календарь десятого сезона Формулы Е 2024 года

Дата Страна Город 13 января Мексика Мехико 26 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 27 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 10 февраля Индия Хайдарабад 16 марта Бразилия Сан-Паулу 30 марта Япония Токио 13 апреля Италия Мизано 14 апреля Италия Мизано 27 апреля Монако Монако 11 мая Германия Берлин 12 мая Германия Берлин 25 мая Китай Шанхай 26 мая Китай Шанхай 29 июня США Портленд 30 июня США Портленд 20 июля Великобритания Лондон 21 июля Великобритания Лондон