Боттас вновь примет участие в фестивале в Аделаиде

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Валттери Боттас вновь станет одним из главных гостей гоночного фестиваля в австралийском городе Аделаида – в марте следующего года Adelaide Motorsport Festival (AMF) пройдёт во второй раз.

Как и в 2023-м, Боттас проведёт несколько показательных заездов, их детальная программа пока не объявлена, но прошлой весной он катался по городской трассе на спорткаре Alfa Romeo, а также пилотировал 645-сильный Holden Commodore, подготовленный для австралийского кузовного чемпионата Supercars.

После этого финского гонщика Формулы 1 избрали первым членом почётного клуба послов AMF.

«В прошлом году мне очень понравилось на гоночном фестивале в Аделаиде, поэтому я, безусловно, вернусь туда в марте, – прокомментировал Валттери. – Я буду пилотировать по-настоящему безумные гоночные машины, в том числе раллийные, а также легендарные австралийские спорткары, причём возможны некоторые сюрпризы».

В 2024 году в программу AMF включены самые разные гоночные категории – от Формулы 1 и Supercars, до GT и Indycar, т.е. всё, что так или иначе интересно австралийской публике.

Уже известно, что среди машин, которые она увидит, будут Benetton B190, на которой Нельсон Пике выиграл Гран При Австралии в Аделаиде в 1990 году, спортпрототип Mazda 767B, в своё время побеждавший в Ле-Мане, спорткары Nissan Skyline GT-R, выигрывавшие 1000-мильные гонки в Батерсте в 1991-1992 гг,, и другая знаменитая гоночная техника прошлых лет.

Фестиваль в Аделаиде пройдёт 16-17 марта за неделю до Гран При Австралии.