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На фоне продолжающейся истории о переговорах между Red Bull и Льюисом Хэмилтоном, британец в четверг заявил, что Макс Ферстаппен не заинтересован в партнерстве.

Льюис Хэмилтон: «Я был бы счастлив побороться с Максом на одной машине, это было бы замечательно. Но я не думаю, что он хочет, чтобы я был его напарником.

Я спросил всех сотрудников команды, никто из них с ними не разговаривал. Это они пытались связаться с нами.

Контакты с Хорнером? Дома я нашёл свой старый телефон со старым номером, и включил его. Мне пришли сотни сообщений, и я понял, что одно из них от Кристиана, который написал, что хочет поговорить в конце сезона. Но мы не общались».