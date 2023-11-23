Хюлкенберг: Сезон нельзя назвать удовлетворительным

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Нико Хюлкенберг вернулся в Формулу 1 в 2023 году, подписав контракт с Haas. Сезон сложился не так успешно, как хотелось бы немецкому гонщику, но Нико надеется, что в 2024-м результаты будут выше.

Нико Хюлкенберг: «Со спортивной точки зрения сезон нельзя назвать удовлетворительным. Результаты оказались далеки от тех, которых хотелось добиться.

Мы показывали хорошие результаты в квалификациях, но воскресные гонки получались сложными. Команда заработала мало очков, но я рад, что вернулся в борьбу, наладил отношения с командой. Я даже рад тому, что вновь путешествую. Так что я доволен и готов к новому сезону.

От уик-энда в Абу-Даби у меня нет особых ожиданий, ведь наша машина не изменилась, и проблемы будут такие же, как и всегда. Но мы постараемся сделать всё, что в наших силах».