Шарль Леклер: Я уверен в перспективах Ferrari

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В четверг в Абу-Даби Шарль Леклер подвёл итоги сезона и пообещал, что зимой в Ferrari приложат все усилия для сокращения отставания от Red Bull Racing.

Шарль Леклер: «Самым запоминающимся этапом этого сезона стала предыдущая гонка в Лас-Вегасе. Но сезон, в целом, получился разочаровывающим.

После 2022-го мы рассчитывали побороться за титул, но уже после первой гонки поняли, насколько это сложная задача. В Red Bull добились огромного прогресса, особенно в гоночном темпе, а нам не удалось сделать такой же шаг вперёд.

С одной стороны, мы разочарованы, но с другой, если забыть о результатах в 2022-м, то мы добились заметного прогресса по ходу этого сезона, так что я уверен в перспективах команды.

Мы намерены много работать во время зимней паузы, чтобы в следующем году вернуться более сильными с машиной, которая позволит побеждать».

Комментируя шансы опередить Mercedes в борьбе за второе место в Кубке конструкторов, Шарль сказал: «Очевидно, что борьба между нами будет плотной, но мы набрали скорость после нескольких успешных гонок для нас. Традиционно Mercedes достаточно быстры на трассе в Абу-Даби, но со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы опередить их в Кубке конструкторов. Это наша очевидная цель.

Сложно предсказать, у нас или у них окажется более быстрая машина в этот уик-энд, поскольку это зависит от множества мелочей. Как я сказал, в прошлые годы Mercedes были быстры здесь, борьба ожидается плотной, и её исход будет зависеть от того, кто лучше оптимизирует машину. Мы сосредоточимся на этой работе в тренировках.

Две предыдущие гонки получились позитивными для нас с точки зрения скорости, а в команде все предельно мотивированы, чтобы опередить Mercedes в Кубке конструкторов. Мы набрали хорошую скорость, но на трассе предстоит ещё много работы. В этот уик-энд всё нужно сделать идеально, чтобы опередить Mercedes».