Тина Хаусманн будет представлять Aston Martin в F1 Academy

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В Aston Martin объявили, что 17-летняя швейцарская гонщица Тина Хаусманн будет представлять эту команду в женской серии F1 Academy, где в 2024 году дебютирует в составе Prema Racing.

Тина с семи лет занималась картингом, добилась убедительных результатов в национальных юниорских чемпионатах в Швейцарии, после чего продолжила карьеру в Германии в таких сериях как DKM и ADAC Masters.

В F1 Academy она переходит после года в Формуле 4, где сразу произвела впечатление, поднявшись на подиум в своей дебютной гонке всего после нескольких дней тестов, и стала лучшей в женской категории по итогам сезона в итальянской Ф4.

Тина Хаусманн: «В F1 Academу передо мной открываются отличные возможности, это замечательная серия, и я горжусь, что буду в ней выступать. Понимаю, что мне предстоит многому научиться в профессиональном плане, в том числе получить опыт выступлений на семи новых для меня трассах. Это целый новый мир, но я с радостью берусь за дело.

Представлять Aston Martin F1 – огромная честь, и уже после первого дня на её базе я поняла, что это действительно команда высочайшего уровня. Мне вполне комфортно в этой атмосфере, я в полной мере чувствую, что меня все поддерживают.

Я также очень горжусь, что будут выступать за Prema Racing, ведь в эту команду хотят попасть все молодые гонщики. Знаю, что там мне помогут развиваться по мере продолжения моей карьеры в автоспорте».