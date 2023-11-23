Тото Вольфф: Мы надеемся остаться впереди

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В финальной гонке сезона Mercedes сразится с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов…

Тото Вольфф, руководитель команды: «Этап в Лас-Вегасе стал выдающимся событием. Мы увидели фантастическую гонку, отличное зрелище и в целом – великолепный Гран При, который, я уверен, помог повысить популярность нашего спорта в США. Все здорово поработали, чтобы добиться такого успеха.

Мы рассчитывали на большее. Машина была быстра. Если бы не многочисленные столкновения, Льюис и Джордж могли побороться за подиум. Но это уже из области предположений.

Ferrari сократила отставание до четырех очков, и мы готовы выложиться в Абу-Даби по полной, чтобы оказаться впереди. В последнее время они демонстрируют хорошую форму, а мы не смогли добиться максимального результата в последних гонках. Борьба будет плотной, мы надеемся хорошо закончить сезон и остаться впереди».