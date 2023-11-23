В Sauber Motorsport прощаются с Alfa Romeo

Швейцарская команда Sauber с 2019 года выступает в чемпионате мира как Alfa Romeo, но сотрудничество со знаменитой итальянской маркой завершается, и Гран При Абу-Даби станет последней гонкой под этим именем.

Пресс-служба команды из Хинвила посвятила предстоящему событию специальный пресс-релиз, в котором есть и романтическое настроение, и даже музыкальные образы:

«В финале сезона в Абу-Даби мы попрощаемся с нашими партнёрами из Alfa Romeo после шести лет сотрудничества.

Мы гордимся тем, что вернули этот исторический бренд в Формулу 1, и ради поклонников Alfa Romeo во всём мире по-настоящему сражались за каждый дюйм трассы.

Но впереди ещё одна гонка, Гран При Абу-Даби, и мы намерены бороться за очки, чтобы успешно завершить сезон, а также сохранить боевой настрой во время зимнего перерыва, чтобы подготовиться к новому чемпионату. Ставки по-прежнему высоки, и нам есть за что бороться – ради наших брендов, ради наших людей, ради наших болельщиков.

Финал сезона станет заключительной частью симфонии долгого сезона, но музыка всё ещё звучит, и мы готовы в последнему танцу 2023 года».