WEC: Роберт Кубица переходит в AF Corse

Итальянская AF Corse, фактически это заводская команда Ferrari в гонках на выносливость, подписала контракт с Робертом Кубицей, недавно выигравшим чемпионат мира в категории LMP2 вместе с бельгийской WRT.

В гонках на выносливость Кубица выступает уже три года и добился немалых успехов: в 2022-м, выступая за Prema, занял 2-е место в классе в «24 часах Ле-Мана», а теперь выиграл титул в WEC.

«Я рад, что в следующем сезоне наши с AF Corse пути совпадут, – прокомментировал Роберт, которому через пару недель исполнится 39 лет. – Это одна из самых успешных команд в истории автоспорта, и я уверен, что мы отлично сработаемся. Более того, я возвращаюсь в итальянскую команду, что тоже немаловажно».

В AF Corse не сообщают, какие именно обязанности будут возложены на Кубицу, обещая рассказать об этом в ближайшее время. Но наиболее вероятным кажется предположение, что польскому гонщику предстоит пилотировать гиперкар Ferrari 499P, поскольку недавно Антонелло Колетта, руководитель заводской программы Ferrari в WEC, завил, что они готовы выставить на старт чемпионата мира третью такую машину.