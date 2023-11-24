Алонсо: Мы продолжим бороться до последнего круга

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На первой тренировке в Абу-Даби Фернандо Алонсо уступил место за рулём своей машины Фелипе Друговичу, резервному гонщику Aston Martin, и бразилец показал 2-е время. Во второй сессии Алонсо был 11-м, а его напарник Лэнс Стролл – 13-м.

Фернандо Алонсо (11-й): «Вторая тренировка мне мало что дала – нам не повезло, на трассе дважды появлялись красные флаги, и мы не всё успели сделать.

Тренировки важны, а в этот уик-энд только вторая сессия проходит в условиях, сравнимых с теми, что ждут нас в квалификации и гонке. В общем, нам ещё есть над чем работать, но все оказались точно в таком же положении.

Мы сделаем всё возможное, чтобы хорошо завершить сезон. Многое ещё может произойти, как мы видели на примере двух предыдущих этапов, поэтому продолжим бороться до последнего круга, а там посмотрим, чего сможем добиться».

Лэнс Стролл (13-й): «Хотя вторая сессия дважды прерывалась красными флагами, мы всё-таки успели неплохо поработать на трассе. Машина производит хорошее впечатление, и я рад, что мы собрали большой объём информации.

На этой трассе важна квалификация, и наша цель в том, чтобы завтра дойти до финальной сессии».

Фелипе Другович (2-й в первой сессии): «Приятно, что я смог показать второй результат по итогам своей второй тренировки в этом году. Мне действительно понравилось, как она прошла.

В начале сессии мы в основном сосредоточились на аэродинамических тестах, поэтому к машине была прикреплена система датчиков. Это означало, что я должен был проходить круги в стабильном темпе, чтобы команда собирала необходимую информацию для оптимизации настроек перед следующими сессиями.

Но после этого на машину поставили мягкую резину, что позволило атаковать, а это всегда самое интересное. По ощущениям, машина быстрая, ведь после этапа в Монце мы достигли прогресса, и думаю, что мы начинаем уик-энд в неплохой форме.

Моя задача на предстоящие дни – помогать команде, после чего я вернусь за руль во вторник на тестах для молодых гонщиков. Полный день на тестах – это всегда полезно, поскольку позволяет войти в хороший ритм и найти предел возможностей машины».