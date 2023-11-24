Льюис Хэмилтон: Мы совсем мало работали на трассе

Гонщики Mercedes завершили первый день работы на трассе в Абу-Даби на 6-й и 8-й строчках протокола, при этом Джордж Расселл опередил напарника. Кроме того, на первой тренировке за рулём машины Льюиса Хэмилтона работал Фредерик Вести, гонщик Формулы 2 и участник молодёжной программы Mercedes – датчанин показал тогда 12-е время.

Джордж Расселл (6-й): «Пятница прошла более-менее продуктивно. В первой сессии на трассе работало множество новичков, поэтому мы не получили достаточно чёткое представление о том, какой у нас темп в сравнении с другими. Впрочем, Фредерик неплохо справился, собрав для команды большой объём полезной информации.

Вторая сессия не раз прерывалась, поэтому нам опять не удалось получить полную картину того, как мы выглядим на фоне соперников. Тем не менее, вечером предстоит многое проанализировать, и будем надеяться, что это поможет хорошо подготовиться к последней гонке сезона».

Льюис Хэмилтон (8-й): «Меня очень расстроило, как прошла вторая тренировка, и подозреваю, что все гонщики могут сказать тоже самое. Под конец мы совсем мало работали на трассе, нам не удалось проехать длинную серию кругов, хотя в пятницу именно самая важная часть работы.

На тех кругах, что мы всё-таки проехали, машина оставила нормальное впечатление. Сцепление было на хорошем уровне, и нам осталось поработать над некоторыми аспектами, чем мы займёмся вечером, чтобы понять, в чём можно прибавить.

Жаль, что не удалось больше поработать на трассе, но постараемся наверстать это на третьей тренировке в субботу».

Фредерик Вести (12-й в первой сессии): «Это была моя вторая тренировка в Формуле 1, и я получил невероятный опыт. Я долго её ждал, тем более она проходила на трассе, которую я хорошо знаю. Я доволен тем, как она прошла, ведь за этот час я добился неплохого прогресса.

За рулём машины я чувствовал себя более уверенно, чем в Мехико, ведь я тогда многому научился. Всегда есть над чем работать, и я уже предвкушаю возвращение за руль на тестах во вторник, чтобы продолжить начатое. Я ещё раз хочу сказать спасибо Тото Вольффу и всей команде за эту возможность и за поддержку».