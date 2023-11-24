Макс Ферстаппен: Меня подрезали гонщики Mercedes

Макс Ферстаппен и Серхио Перес пропустили первую тренировку в Абу-Даби, уступив место за рулём Джейку Деннису и Айзеку Хаджару. Во второй сессии основные гонщики Red Bull Racing вернулись за руль, но не смогли как следует поработать, поскольку больше половины сессии на трассе были красные флаги из-за вылетов Карлоса Сайнса и Нико Хюлкенберга.

Макс Ферстаппен (3-й): «Сегодня я немногое смог узнать, но очевидно, что баланс машины был не очень хорошим. У меня возникла сильная недостаточная поворачиваемость, и машина постоянно подпрыгивала. Я не ожидал, что окажусь позади.

Тем не менее, я закончил тренировку с третьим временем, что не так и плохо, но если говорить о балансе, то его нужно значительно улучшить.

Почему я обогнал гонщиков Mercedes на выезде из пит-лейн? Им следовало уступить проезд. Они все ехали медленно, а я хотел поскорее выехать на трассу, поскольку до конца сессии оставалось мало времени. Они ехали ровно посередине, а когда я попытался объехать их сбоку, они стали меня подрезать».