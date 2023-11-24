McLaren и Mercedes продлили контракт на поставку моторов

McLaren Racing и Mercedes-Benz объявили о продлении контракта на поставку силовых установок на период с 2026 по 2030 годы. Британская команда стала первым клиентом Mercedes, который будет использовать их моторы, построенные по новому техническому регламенту, наравне с заводской командой.

Впервые моторы Mercedes появились на машинах McLaren в 1995 году. Команда использовала силовые установки немецкого производителя до 2014 года включительно, а затем возобновила сотрудничество в 2021-м.

Тото Вольфф, руководитель Mercedes-Benz Motorsport: «Сотрудничество с сильными клиентскими командами – краеугольный камень нашей стратегии в автоспорте. Это даёт много преимуществ: конкуренция показывает планку, к которой необходимо стремиться, ускоряет техническое обучение и в целом укрепляет бизнес Mercedes-Benz в Формуле 1.

McLaren являются нашими сильными и честными соперниками с 2021 года, особенно во второй половине этого сезона. Высокие результаты McLaren подчеркивают важность прозрачной и равной поддержки всех клиентских команд в Формуле 1, если мы хотим достичь цели – увидеть, как все 10 команд сражаются за подиум».