О’Вард: Машина Формулы 1 – это ракета на колёсах

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В Абу-Даби мексиканский гонщик Пато О’Вард, выступающий за Arrow McLaren в IndyCar, провёл первую тренировку за рулём MCL60 Ландо Норриса, после чего в эфире телеканала Sky Sports его попросили рассказать, чем отличаются машины этих двух серий.

«Это два совершенно разных зверя, – подчеркнул Пато. – Если говорить о машине Формулы 1, то никакая другая техника не сможет с ней сравниться, какой аспект ни возьми. Как она тормозит, как меняет направление движения, насколько эффективная у неё аэродинамика – всё это на самом высоком уровне.

Вряд ли можно создать машину, которая на трассах дорожного типа бы была быстрее этой, поскольку именно на это нацелен технический регламент Формулы 1, составленный определённым образом.

Если выпустить машины Ф1 и машину IndyCar на одну и ту же трассу – думаю, самым подходящим примером будет автодром в Остине – и сравнить время прохождения круга, то разница составит 14 секунд. Я к тому, что это очень разные машины, созданные с расчётом на разные типы трасс. Зато машина IndyCar должна выдерживать скорости под 370 км/ч в ходе гонки Indy 500 на овальном автодроме в Индианаполисе.

Но машину Формулы 1 я бы назвал ракетой на колёсах – это самое лучшее объяснение, которое я могу предложить».