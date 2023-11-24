Перес: Второе место по итогам сезона – отличное достижение

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Серхио Перес гарантировал себе звание вице-чемпиона по итогам сезона. В четверг в Абу-Даби гонщик Red Bull Racing говорил, что для него значит такое достижение.

Серхио Перес: «Второе место по итогам сезона – великолепный результат. За многие годы в Формуле 1 я всегда говорил, что имеет значение только то, на какой позиции ты окажешься после гонки в Абу-Даби. Только это и запомнят люди. Отличное достижение.

Конечно, результаты некоторых уик-эндов в этом году меня беспокоят, но мы всё проанализировали и сейчас гораздо лучше понимаем причины. Сейчас я больше доволен своим годом, чем несколько месяцев назад. Мы с командой многому научились и достигли прогресса, чем я очень доволен. Теперь я хочу завершить сезон высоким результатом.

Гонщик Формулы 1 никогда не должен сдаваться. Нужно максимально выкладываться, независимо от результатов. Именно так я и действую».