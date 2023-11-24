Сайнс: Яс-Марина больше подходит Red Bull и McLaren

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По итогам Гран При Абу-Даби Карлос Сайнс может занять четвёртое место в личном зачёте, что станет для него лучшим результатом в карьере. Гонщик Ferrari говорит, что для него позиция в чемпионате не особо принципиальна, и гораздо важнее борьба с Mercedes за второе место в Кубке конструкторов.

Карлос Сайнс: «В этом году у нас подъёмы чередовались со спадами. В целом, хороший год для меня, но в то же время немного разочаровывающий, поскольку мы не достигли целей, которые поставили сами перед собой в этом году. Однако нам удалось разобраться в особенностях машины, прибавить и провести несколько сильных гонок.

Какое конкретно место я займу в личном зачёте по итогам года – не принципиально. Буду четвёртым, пятым или шестым – моя жизнь от этого не изменится. Но если говорить о задачах на этот уик-энд, то, конечно, я постараюсь завоевать четвёртое место в чемпионате и помочь команде в Кубке конструкторов.

Между нами и Mercedes продолжится очень плотная борьба, но так было на протяжении всего года. Если говорить о характеристиках трассы, то они должны лучше подойти Red Bull и McLaren, чем Ferrari или Mercedes. Нас ждёт сложный уик-энд».