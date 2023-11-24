Шумахер советовался с Глоком и Феттелем по поводу WEC

4

В 2024 году Мик Шумахер дебютирует в гонках на выносливость – сын семикратного чемпиона мира подписал контракт с заводской командой Alpine и в следующем сезоне будет выступать в LMH/LMDh, высшей категории WEC.

Но он по-прежнему выполняет обязанности резервного пилота Mercedes и в паддоке автодрома Яс-Марина в Абу-Даби рассказал о своём решении перейти в WEC, а также отметил, что перед этим советовался «со старшими товарищами» – с коллегами-гонщиками.

Мик Шумахер: «Я разговаривал с несколькими гонщиками, например, с Тимо Глоком, а также с Себастьяном Феттелем. Он очень много знает об автоспорте, поэтому для меня было очевидно, что я попрошу его поделиться своим мнением.

Мы было очень тяжело на целый год остаться без гонок, поэтому сейчас я очень рад и предвкушаю возвращение в кокпит. Принять новый вызов – это здорово!

Я – гонщик, и в предыдущие 14 лет не было ни одного года, чтобы я не выступал в соревнованиях, поэтому мне очень хотелось вернуться на гоночную трассу. Думаю, WEC – по-своему привлекательный чемпионат, и в нём, как и в Формуле 1, есть свои сложности и своя специфика».