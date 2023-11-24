Стролл: В целом нашей машине не хватает эффективности

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Лэнса Стролла часто критиковали в этом году, и было за что, но похоже, что под конец сезона он прибавил: в Сан-Паулу и Лас-Вегасе гонщик Aston Martin финишировал в первой пятёрке, и занял 7-е место в Остине. В Абу-Даби он подчеркнул, что в последнее время гонки действительно доставляют ему удовольствие, хотя признаёт, что у машины AMR23 остаются слабые места.

Лэнс Стролл: «У меня хорошее настроение, ведь мы провели неплохую серию выступлений, в том числе гонка в Лас-Вегасе была весёлая, и за несколько предыдущих этапов мы заработали немало очков. Машина производила хорошее впечатление, ведь в последние месяцы мы определённо добились прогресса в работе с AMR23. Мы начали лучше разбираться в особенностях её поведения на трассе, хотя до этого какие-то моменты, вероятно, понимали не совсем правильно.

Наша команда ведёт острое соперничество с McLaren в Кубке конструкторов, и если в Лас-Вегасе у них были сложности, то в этот уик-энд должны выступить лучше, ведь всю вторую половину сезона McLaren проводит очень здорово. Посмотрим, что мы сможем сделать, и будем надеяться, что в Абу-Даби наша команда покажет высокий результат.

Однозначно, мне уже намного комфортнее за рулём AMR23, хотя у неё по-прежнему остаются какие-то слабые места – полагаю, мы не очень быстры на прямых, и в целом шасси не хватает эффективности. На самом деле я не думаю, что в Лас-Вегасе мы были так уж быстры. Но по ходу гонки многое сложилось в нашу пользу, плюс у нас была неплохая тактика, и это позволило показать хороший результат, хотя там наша скорость была не таком уровне, как в Бразилии.

Если же говорить обо всём сезоне, то сначала, в нескольких первых гонках чемпионата, мы были очень сильны и по-настоящему конкурентоспособны. Затем в середине года произошло некоторое снижение уровня результатов, но зато несколько последних гонок доставили мне большое удовольствие».