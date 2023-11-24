В 2024-м изменится формат уик-эндов со спринтом

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В пятницу в Абу-Даби состоялось четвёртое и заключительное в этом году заседание Комиссии Формулы 1 под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента Формулы 1 Стефано Доменикали.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе изменения формата гоночных уик-эндов со спринтом в 2024 году. Ниже представлены ключевые темы и принятые по ним решения.

Формат уик-энда со спринтом в 2024-м

Комиссия в целом поддержала обновление формата спринта в 2024 году, чтобы график уик-энда стал более рациональным, отделив заезды, связанные со спринтом, от заездов, имеющих непосредственное отношение к воскресному Гран При. Окончательный список этапов со спринтами в 2024 году будет опубликован в ближайшие недели.

Спортивный консультационный комитет проработает конкретные детали, в частности, касающиеся сроков и правил «закрытого парка», чтобы представить окончательный вариант Комиссии Формулы 1 на первом заседании 2024 года.

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Члены комиссии признали важность этого проекта. Весной 2024 года пройдут дальнейшие тесты конструкций, которые полностью закрывают шину. Эти тесты должны подтвердить концепцию колёсных брызговиков и помочь определить будущее направление проекта.

Шинная стратегия

Комиссия согласилась, что направление разработки будущих шин должно быть сосредоточено на снижении перегрева и улучшении гоночных характеристик. Принято решение сохранить термочехлы в 2025 году и убрать соответствующие положения из Спортивного и Технического регламента. Это потребует принятия дальнейших решений в июле 2024 года.

После испытания формата «Альтернативного распределения шин» на двух этапах в этом сезоне, Комиссия решила сохранить стандартные 13 комплектов сухих шин на сезон 2024 года. Соответствующие разделы регламента, касающиеся «Альтернативного распределения шин», будут удалены.

Охлаждение гонщиков

После экстремальных температур, имевших место во время Гран При Катара 2023 года, Комиссия одобрила изменения Технического регламента, позволяющие устанавливать в машину устройство для охлаждения гонщика. Проводится анализ дополнительных вариантов охлаждения для более экстремальных условий.

Изменения в Техническом и Спортивном регламентах

Утверждено изменение Технического регламента, связанное с безопасностью, которое снижает опасность, создаваемую металлическими элементами днища в случае их отсоединения, за счёт ограничения их массы и количества.

Другие незначительные изменения Технического и Спортивного регламента на 2024 год были одобрены Комиссией.

Финансовый регламент/расходы на инициативы устойчивого развития

Комиссия одобрила дальнейшие уточнения, касающиеся исключения расходов на инициативы в области устойчивого развития из Финансового регламента.

В частности, это относится к затратам, которые связаны с определением целей устойчивого развития и стратегии, предусмотренной для достижения этих целей, а также с мониторингом, сопоставлением и составлением отчётов для оценки прогресса в достижении целевых показателей углеродного следа и выбросов, а также общих целей устойчивого развития.

Разработка машины для сезона 2026 года

Комиссия утвердила, что до начала 2025 года не может проводиться никакая работа по разработке машины для сезона 2026 года.

Все изменения, принятые Комиссией, должны быть утверждены Всемирным советом FIA.