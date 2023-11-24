В 2024-м на машинах Sauber не будет логотипа Audi

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Гран При Абу-Даби – финальная гонка, которую команда Sauber проведёт под названием Alfa Romeo. В 2026-м коллектив из Хинвила станет заводской командой Audi, но до этого момента немецкий автоконцерн не будет упоминаться в названии.

«В следующем году на машинах не будет логотипа Audi, поскольку они придут только в 2026 году, – рассказал в Абу-Даби управляющий директор Sauber Алессандро Алунни Брави. – С коммерческой точки зрения важно добиться большого успеха в 2026-м, а не ослаблять бренд Audi, привлекая его сейчас в команду. В ближайшие два года мы продолжим выступать как Sauber, взяв за основу наследие всей группы.

Мы уже распланировали следующий шаг, а контракт с титульным спонсором на следующие два сезона был подписан ещё в начале 2022 года.

В FIA опубликуют заявочный лист на сезон 2024 года в районе 10 декабря, и тогда же, но не раньше, мы озвучим название команды на следующие два сезона и титульных партнёров.

Со следующими двумя сезонами у нас всё предельно ясно. Но я хочу подчеркнуть, что это не два переходных года. Нас ждут два года, которые являются частью долгосрочного проекта по выводу команды на новый уровень».