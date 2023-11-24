Вольфф: Не знаю, что заставляет Хорнера так действовать…

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Тото Вольфф со своей позиции руководителя команды Mercedes прокомментировал продолжающиеся разговоры по поводу возможных контактов Льюиса Хэмилтона с руководством Red Bull Racing.

Семикратный чемпион мира утверждает, что он не вёл с этой командой никаких переговоров, хотя признал, что получал сообщения от Кристиана Хорнера, приглашавшего его пообщаться.

В паддоке автодрома Яс-Марина Вольфф не скрывал, что ему не нравится, как в этой ситуации действует Хорнер, в интервью британскому таблоиду Daily Mail утверждавший, что к нему обращались представители окружения Хэмилтона и предлагали обсудить перспективы возможного сотрудничества.

«Мы не понимаем, о чём думает Кристиан, когда говорит такие вещи, – заявил Вольфф. – А произошло вот что: через агентство, с которым мы работаем, он хотел получить сведения о контактах, чтобы провести переговоры по поводу места в его команде. Именно Кристиан пытался выяснить, будет ли Льюис доступен для переговоров.

Т.е. речь тогда шла не о контракте, так что это была сущая ерунда. В общем, я не знаю, что заставляет его так действовать. Они стали чемпионами в этом сезоне и должны этому радоваться…»