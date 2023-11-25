Боттас: Пока сложно судить о расстановке сил

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В пятницу в Абу-Даби гонщики Alfa Romeo выглядели неплохо, но завтра ситуация может измениться…

Валттери Боттас (4-й): «Приятно завершить обе сессии на четвёртом месте, но пока сложно судить о расстановке сил. В пятницу всё складывалось необычно – в первой тренировке участвовало множество новичков, вторая дважды прерывалась красными флагами, что не позволило проехать длинные серии кругов.

Тем не менее, мы выполнили всю программу дня, машина была в порядке, что настраивает на оптимизм. В субботу важно пройти в финал квалификации, чтобы успешно выступить в гонке».

Гуаньюй Чжоу (7-й): «Хороший день. Я рад, что быстро смог набрать нужную скорость, несмотря на красные флаги. Я чувствовал себя комфортно, с балансом проблем не возникло. Отличное начало уик-энда!

Приятно видеть, что мы быстро освоились, что новинки работают. Сейчас только пятница, но мы уже попали в настройки. Вечером мы подумаем, как завтра прибавить, поскольку соперники точно прибавят».

Тео Пуршер (14-й в первой тренировке): «Я невероятно рад возможности сесть за руль машины Формулы 1 и благодарен команде за доверие и и возможность внести свой вклад. Я доволен тем, что после пропуска тренировки в Мексике сегодня мы продуктивно провели сессию.

Состояние трассы оставляло желать лучшего, но с каждым кругом я чувствовал себя всё комфортнее. Я рад, что смог помочь команде и с нетерпением жду возвращения за руль на тестах после окончания сезона».