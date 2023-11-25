Ферстаппен: Обычно в гонках у нас неплохое преимущество

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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Абу-Даби. Для гонщика Red Bull Racing субботний поул стал 12-м в сезоне и 32-м в карьере. Предыдущие восемь гонок на трассе Яс-Марина были выиграны с поула, и действующий чемпион мира рассчитывает продолжить эту серию.

Напарник Макса по команде Серхио Перес в решающей попытке показал пятое время, но его круг был аннулирован за нарушение границ трассы, и Серхио опустился на девятую строчку в протоколе.

Макс Ферстаппен (1-й): «На протяжении всего уик-энда у меня были проблемы с машиной, что очень странно. Мы определённо прибавили перед квалификацией. С первого же круга машина показалась более собранной, что и позволило мне сильнее атаковать. Конечно, я очень рад тому, что завоевал поул.

Обычная ситуация для этой трассы, что если машина скользит, то ты теряешь много времени. Именно это со мной и было в тренировках, но в квалификации машина оказалась более собранной.

Я понятия не имею, насколько быстрыми мы окажемся в гонке, но обычно у нас неплохое преимущество. Мы провели особенный сезон и получили от него удовольствие. Команда гордится достижениями этого года».

Серхио Перес (9-й): «Ситуация выглядела очень хорошо – я был очень конкурентоспособен в первой и второй частях квалификации, но, к сожалению, в финале мне не удалось сложить вместе все составляющие. Всё стало ещё хуже, когда время моего круга удалили. У меня возникли проблемы с управляемостью, из-за которых я нарушил границы трассы в первом повороте. Круг в целом получился не самым чистым.

Цель на гонку – подняться на подиум. Ни у одной из команд нет информации, кто окажется быстр в гонке, поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Произойти может всё, что угодно».