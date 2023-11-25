Команды предложили свой вариант формата спринта

10

В пятницу FIA выпустила пресс-релиз по итогам заседания Комиссии Формулы 1, в котором рассказала о принятых решениях. В числе прочего упоминалось и изменение формата гоночного уик-энда со спринтом, но без каких-либо подробностей.

BBC Sport удалось узнать, как именно команды предлагают изменить формат спринта. Если их предложение будет одобрено, то по пятницам после первой и единственной тренировки будет проходить квалификация не к воскресной гонке, как это было в 2023-м, а квалификация к спринту.

Субботнюю программу будет открывать сам спринт, а через несколько часов после финиша пройдёт основная квалификация к главной воскресной гонке.

В Формуле 1 решили изменить формат уик-энда со спринтом, поскольку считается, что существующий формат вводит неподготовленных болельщиков в заблуждение. Временной промежуток между квалификацией в пятницу во второй половине дня и воскресной гонкой получается большим, а ценность субботних сессий (квалификация к спринту и сам спринт) тоже вызывает вопросы, поскольку имеет минимальное влияние на гоночный уик-энд.

«Очевидно, что формату со спринтом необходимо дальнейшее развитие, – говорит руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Я понимаю концепцию, согласно которой все три дня на трассе должны происходить значимые события, но нынешний график меня слегка разочаровывает».