Нико Хюлкенберг: Я ошибся и разбил машину

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Нико Хюлкенберг не смог как следует поработать на трассе в пятничных тренировках в Абу-Даби. В первой сессии гонщик Haas уступил свою машину Оливер Берману, а во второй успел проехать всего семь кругов, после чего разбил VF-23 на выходе из первого поворота.

Его напарник Кевин Магнуссен отработал две тренировки и показал семнадцатое время во второй сессии.

Кевин Магнуссен (17-й): «Во второй тренировке я не смог завершить круг на мягких шинах, но к моменту появления красных флагов был четвёртым, что не так и плохо. Но сложно оценивать нашу конкурентоспособность – завтра узнаем.

Мне не удалось ничего узнать о шинах Soft, и мы решили переключиться на работу на длинной серии на Medium. Другие же продолжили быстрые попытки на мягких шинах. По крайней мере, мы проехали больше кругов на Medium, чем остальные».

Нико Хюлкенберг (20-й): «Я допустил ошибку – я атаковал слишком рано, слишком сильно и потерял контроль над машиной. Удар получился не слишком сильным, но сессия на этом для меня закончилась. Поскольку я пропустил первую тренировку, и во второй проехал только один быстрый круг, день получился коротким.

Третья тренировка состоится днём, когда будет гораздо жарче, поэтому сессия не самая оптимальная, чтобы разобраться с настройками, но всё равно она будет полезной для меня, поскольку я смогу почувствовать себя комфортно в машине».

Оливер Берман (20-й в первой сессии): «Я очень рад, что завершил ещё одну тренировку и проехал больше километров за рулём машины Формулы 1. Хорошая сессия – я двигался вперёд шаг за шагом, почувствовал машину, и вместе с командой мы выполнили намеченную программу – для этого я и приехал.

Думаю, команда довольна, но я ещё не участвовал в брифинге, поскольку сразу после сессии мне нужно было вернуться за руль машины Формулы 2. Вечером всё обсудим».