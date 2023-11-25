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На пресс-конференции в пятницу руководители команд признали, что пять гонок за шесть недель – это слишком много…

Майк Крак (Aston Martin): «Да, мы обсуждали расписание этапа в Вегасе. График был разработал заранее, но все здорово устали – гонщики, инженеры, механики. Наша команда неплохо справилась, но в будущем нужно внести коррективы».

Кристиан Хорнер (Red Bull Racing): «График очень жёсткий. Пять гонок за шесть недель в конце сезона – это очень непросто для персонала, который ездит на Гран При. Все ещё больше осложняется разницей во времени.

В Вегасе мы фактически жили и работали в японском часовом поясе, а с Абу-Даби разница 12 часов. Мы обсуждали этот вопрос с Формулой 1 и FIA. Их сотрудникам тоже непросто. Сейчас разрабатываются решения, которые позволят всем нам несколько облегчить жизнь».

Андреа Стелла (McLaren): «Эта серия гонок получилась тяжёлой для персонала, для всех. Внутри команды мы сделаем выводы, чтобы в будущем лучше с этим справляться. Оптимизация рабочего графика сотрудников, уменьшение нагрузки – это одна из самых обсуждаемых тем в Формуле 1. Мы в McLaren очень серьёзно к этому относимся».