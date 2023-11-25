Роберт Шварцман: Я вернусь за руль Ferrari на тестах

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Роберт Шварцман вернулся за руль Ferrari в первой сессии свободных заездов Гран При Абу-Даби, заменив на один час Шарля Леклера. Молодой гонщик отработал намеченную программу, проехал двадцать пять кругов и показал восьмое время.

Во второй тренировке Леклер возглавил протокол сессии, а его напарник Карлос Сайнс разбил машину, что привело к появлению красных флагов и паузе почти на полчаса.

Шарль Леклер (1-й): «Сложный день. Я проехал только два круга с пустым баком, и не так много кругов в целом. Однако машина оставила хорошее впечатление.

Мы продолжаем борьбу с Mercedes – они выглядят конкурентоспособными, поэтому просто не будет. Сделаем всё возможное, чтобы квалифицироваться впереди них».

Карлос Сайнс (19-й): «Не такую пятницу я хотел в Абу-Даби. В первой тренировке мы немного экспериментировали с настройками, и я ждал вторую сессию, чтобы продолжить эту работу.

К сожалению, я наехал на большую кочку на входе в третий поворот, потерял контроль над машиной и врезался в защитный барьер. Дорогостоящая ошибка, и я прошу прощения у механиков за то, что добавил им работы.

Я уверен, что завтра мы подготовимся и вернёмся на трассу. Судя по всему, отрывы будут минимальными, поэтому можно рассчитывать на интересную квалификацию».

Роберт Шварцман (8-й в первой сессии): «Позитивный день для меня – сессия прошла гладко, чему я очень рад. Мы выполнили всю запланированную программу, а мои времена на круге были близки к временам Карлоса, который сегодня стал для меня ориентиром. Пришлось уделить внимание задним шинам, и машина сама по себе мне показалась жёсткой, но это был интересный вызов.

Большое спасибо команде и всем, кто предоставил мне возможность сесть сегодня за руль. Всегда потрясающе пилотировать машину Формулы 1, особенно Ferrari. Я вернусь за руль во вторник, чтобы отработать весь день на тестах. Я с нетерпением этого жду».