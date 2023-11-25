Симоне Берра: Шины Hard станут лучшим выбором в гонке

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Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничных тренировок…

Симоне Берра: «Сегодняшние сессии оставили много вопросов в том, что касается шин. Несмотря на то, что уик-энд проходит в классическом формате, первая сессия получилась необычной – за рулём половины машин выступали молодые гонщики, работавшие по своей программе.

Вторая сессия, начавшаяся уже на закате, когда температура воздуха опустилась на десять градусов, дважды прерывалась красными флагами, что ещё больше осложнило возможность оценить поведение шин. Цифры говорят сами за себя: сегодня в FP2 было пройдено 318 кругов, а в прошлом году — 543.

Учитывая выбор команд, можно предположить, что шины Hard станут лучшим выбором в гонке. Не обошлось без гранулирования, но состояние трассы быстро улучшалось. Круги на Soft и Medium позволили установить, что разрыв между этими двумя составами – около полсекунды».