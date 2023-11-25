В Pirelli прогнозируют стратегию с одним пит-стопом

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Руководитель гоночного подразделения компании Pirelli Марио Изола подвёл итоги квалификации в Абу-Даби, победу в которой одержал Макс Ферстаппен, и спрогнозировал стратегию одного пит-стопа в гонке.

Марио Изола: «Сезон завершается ещё одной зрелищной квалификацией. Во всех трёх сессиях шла очень плотная борьба, и любая мелочь имела значение. На трассе Яс-Марина время на круге обычно зависит от третьего сектора. На нём нужно не только подготовить шины на прогревочном круге, но и по ходу попытки следить за состоянием резины, чтобы к третьему сектору шины оставались в максимально хорошем состоянии. Этот фактор добавляет ещё больше неопределённости в ситуации, когда отрывы минимальные.

Если говорить о завтрашней гонке, то почти все команды сохранили по два комплекта Hard. Это говорит о том, что команды считают состав С3 предпочтительным.

В теории, стратегия одного пит-стопа позволяет быстрее всего проехать дистанцию гонки – стартовать на Medium, а затем перейти на Hard. Стратегия двух пит-стопов подразумевает старт на Medium, а затем два отрезка на Hard – тоже приемлемый вариант, если во второй части гонки на трассу выедет автомобиль безопасности.

Сложно представить, что кто-то решится использовать мягкий состав С5, если только не сделает ставку на финальные круги, чтобы за счёт Soft и пустых баков получить преимущество над гонщиками на шинах Hard».