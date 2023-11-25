Вассёр: Мы уступаем 4 очка, но отыграться будет непросто

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Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, перед квалификацией в Абу-Даби рассказал о задачах, которые стоят перед Скудерией в финале сезона.

Фредерик Вассёр: «Сезон длится уже девять месяцев, позади 21 гонка, и перед финальным Гран При Абу-Даби мы уступаем Mercedes всего четыре очка. Это интересный вызов, так что посмотрим, как сложатся два оставшихся дня, но борьба будет очень острой.

Мы неплохо отыгрались, ведь на какой-то стадии сезона мы отставали на 60 с чем-то очков, а теперь только на 4, но отыграть их будет тяжело, мы это понимаем, ведь Mercedes в этот уик-энд показывает хороший темп. Но если мы сможем опередить эту команду в последней гонке, это будет неплохо. Ситуация в личном зачёте чемпионата – уже другая история, в этом плане сезон для нас складывался слишком хаотично».

Когда Вассёра спросили о машине следующего года, в каком мере она будет похожа на SF-23, он засмеялся, заверив, что новая Ferrari будет красного цвета, и добавил: «Однозначно, это будет эволюция нынешнего шасси, но, тем не менее, я надеюсь, что мы сделаем шаг вперёд. SF-23 не отличается стабильной управляемостью, и её поведение менялось от гонки к гонке, поэтому, работая над новым шасси, мы уделяем повышенное внимание именно управляемости.

Эту машину сложно не только пилотировать, но и настраивать непросто, поэтому важно добиться улучшения стабильности».