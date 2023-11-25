Зак Браун: Все ещё прибавят, но мы конкурентоспособны

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Гонщики McLaren закончили субботнюю тренировку в Абу-Даби на второй и третьей строчках протокола, и Зак Браун считает, что на этой трассе команда должна выступить более уверенно, чем на предыдущем этапе.

«Однозначно, здесь мы конкурентоспособны, – сказал исполнительный директор McLaren Racing в эфире телеканала Sky Slports. – Хотя Mercedes и Джордж Расселл, показавший лучшее время, тоже смотрятся очень неплохо. Но думаю, все ещё смогут прибавить, хотя не знаю, чем там занимаются в Red Bull. Лично мне сложно поверить, что они останутся позади, когда начнутся главные события. Но у нас вполне боевой настрой.

Закачивается долгий сезон, но в этот уик-энд мы продолжаем бороться за 4-е место в Кубке конструкторов, и если вспомнить, каким для было начало чемпионата, я не ожидал, что в финале мы будет претендовать на места в первых рядах. В любом случае, 4-е место лучше 5-го, и я предпочёл бы, чтобы команда завершила сезон на более высокой позиции, даже если при этом в следующем сезоне наше время работы в аэродинамической трубе будет несколько ограничено.

Этот сезон мы провели очень здорово и теперь пора готовиться к следующему году, но сначала надо как можно лучше выступить в завтрашней гонке. Но если говорить о 2024-м, то, вероятно, Red Bull Racing по-прежнему будет впереди. Даже если мы считаем, что в следующем году у нас будет быстрая машина, мы не знаем, что готовят наши соперники, ведь в Red Bull давно перестали модернизировать свою RB19 и занялись подготовкой к следующему сезону».