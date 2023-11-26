40 минут до старта: Комментарий Льюиса Хэмилтона

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Льюис Хэмилтон неудачно провёл квалификацию в Абу-Даби, но надеется отыграться по ходу гонки…

Льюис Хэмилтон: «Если честно, мне хочется, чтобы этот сезон поскорее завершился, но в любом случае сегодня новый день, а значит, и новые возможности отличиться. При старте со столь далёкой позиции нас ждёт трудная гонка, но я максимально собран и постараюсь заработать для команды очки.

Позади два сложных года, но все в нашей команде трудятся с полной отдачей, ведь для нас очень важно завершить чемпионат на 2-м месте Кубка конструкторов. Если бы не усилия, которые все предпринимали, мы бы не были на этих позициях.

Следующий год тоже будет трудным, Red Bull далеко впереди и уже с августа не занимались модернизацией своей машины, но тем не менее, вновь взяли поул. Это говорит о том, что весь год у них был серьёзный резерв скорости, и чтобы их догнать, придётся проделать огромную работу.

Понятия не имею, как будут развиваться события сегодня, ведь McLaren очень быстры, Ferrari – тоже, поэтому сложно что-либо прогнозировать. В общем, посмотрим».