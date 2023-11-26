Фернандо Алонсо: Мы выглядели лучше, чем я ожидал

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Фернандо Алонсо показал 7-й результат в квалификации в Абу-Даби, его напарник – 13-й, однако руководитель команды Aston Martin Майк Крак полагает, что оба его гонщика смогут бороться за очки.

Фернандо Алонсо (7-й): «Я более-менее доволен седьмым результатом. На третьей тренировке мы сегодня не были быстрыми, показали 14-е и 15-е время, поэтому у меня появились сомнения по поводу нашего темпа в этот уик-энд.

Затем, в первой части квалификации мы выглядели лучше, чем я ожидал. С каждой сессией я пилотировал всё увереннее, так что 7-й результат – это неплохо.

Адаптироваться к быстро меняющемуся состоянию этой трассы – отдельное искусство, и когда я перешёл с прикатанного комплекта мягких шин на свежий, то впечатления от поведения машины были неоднозначные. Из-за этого квалификация сложилась непросто.

Полагаю, из-за деградации резины завтрашний Гран При станет гонкой на выживание, и будем надеяться, что мы сможем воспользоваться хаосом на трассе».

Лэнс Стролл (13-й): «Машина сегодня производила хорошее впечатление, и нашим темпом в первой части квалификации я был доволен, но просто мне не удалось проехать нормальный круг в заключительной попытке во второй сессии.

Я агрессивно атаковал, пытался выжать из машины максимум, но не сложилось. Результаты очень плотные, а это означает, что, потеряв всего пару десятых, вы уже не сможете пройти в финал.

Впрочем, готовясь к воскресенью, мы знаем, что в целом у нас неплохой темп, поэтому посмотрим, что можно предпринять, чтобы завтра пробиться через пелотон и завершить сезон хорошим результатом».

Майк Крак, руководитель команды: «Команда неплохо справилась с задачами по ходу квалификации, где многое зависело даже от небольшой разницы в темпе. Мы показывали нормальные результаты на круге, выжав из AMR23 практически всё.

При старте с этих позиций можно хорошо провести гонку, и я ожидаю, что завтра обе машины будут бороться за очки. Остаются вопросы по поводу темпа на длинных сериях кругов, на который будут способны разные команды, но я думаю, что мы в неплохой форме.

Нам есть за что бороться в обоих зачётах чемпионата, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы достойно завершить сезон».