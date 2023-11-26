Ферстаппен: На последнем круге я расчувствовался

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Макс Ферстаппен одержал уверенную победу в финале сезона, его 19-ю в этом году, в очередной раз побив собственный рекорд. И в ознаменование этого достижения после гонки не отказал себе в удовольствии покрутить «пончики» на старт-финишной прямой.

Напарник Макса Серхио Перес финишировал вторым, но из-за пятисекундного штрафа после контакта с Ландо Норрисом опустился на четвёртую строчку в протоколе.

Макс Ферстаппен (1-й): «Конечно, это был невероятный сезон! На последнем круге я немного расчувствовался, ведь это последний раз, когда я пилотирую эту машину, которая мне так много дала. Разумеется, я очень горжусь тем, что выиграл эту гонку, но я должен сказать огромное спасибо всем в Red Bull!

Невероятный год, повторить его будет очень трудно, и мы это понимаем, поэтому сейчас надо в полной мере насладиться успехом. Безусловно, всегда хочется добиться большего, но прогресс не всегда измеряется только в победах в гонках и чемпионатах.

Мы приложим максимум усилий, чтобы в следующем году у нас вновь была конкурентоспособная машина, хотя, конечно, другие команды постараются нас одолеть. Но мы готовы к такому соперничеству. А пока надо получить удовольствие под конец этого сезона!»

Серхио Перес (4-й): «Не знаю, можно ли было провести гонку с одним пит-стопом – нам ещё предстоит всё проанализировать. Мы с командой отлично поработали, и я считаю, что сегодня заслуживали большего.

Что касается инцидента с Ландо Норрисом, то стюарды сегодня сработали плохо. Мы просто соприкоснулись шинами, Ландо после этого срезал поворот и отыграл время, а я получил штраф. Когда догоняешь соперника и тормозишь позже перед поворотом, то ты не можешь полностью контролировать машину. Ландо знал, что я там, но решил повернуть. Мы соприкоснулись шинами, он срезал поворот и отыграл время. На мой взгляд, это был гоночный инцидент.

В следующем году я хочу оказаться на одну позицию выше в личном зачёте. Для этого нужно добиться большей стабильности – в этом сезоне у меня подъёмы чередовались со спадами. В следующем году у меня будут новые возможности».