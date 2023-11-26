Гасли: В следующем году мы выступим гораздо сильнее

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Гонщики Alpine Эстебан Окон и Пьер Гасли не заработали очки в Абу-Даби, но это никак не повлияло на их позиции в личном зачёте и на шестое место команды в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон (12-й): «Не лучшая наша гонка, завершившая сезон. Сегодня нам не хватило темпа и, к сожалению, я не заработал очки.

Мы решили придерживаться стратегии одного пит-стопа, но я не дотянул до первой десятки. Предстоит многое проанализировать и по итогам гонки, и по итогам сезона, в котором нам не хватало стабильности.

Команда не достигла целей, которые поставила перед собой в начале года, поэтому настало время всё проанализировать, перегруппироваться и сосредоточиться на том, чтобы прибавить в ключевых областях. У меня нет сомнений, что мы вернёмся более сильными и с желанием занять более высокие позиции в следующем году.

Во вторник предстоит провести тесты, после которых можно будет отдохнуть перед сезоном 2024 года. Спасибо команде и всем болельщикам за безоговорочную поддержку в этом году. Я уже не могу дождаться, когда погаснут стартовые огни в Бахрейне».

Пьер Гасли (13-й): «Не так мы хотели завершить сезон. К сожалению, сегодня не удалось заработать очки. Разочаровывающая гонка.

Я хорошо стартовал, но затем получил удар от Серхио Переса, а позднее и от Льюиса Хэмилтона. Задняя часть машины получила сильные повреждения, из-за которых я терял много времени. После финиша я осмотрел повреждения – они довольно впечатляющие!

Предстоит проанализировать гонку и сделать выводы. Вполне вероятно, что в этом году мы не всегда зарабатывали очки, когда была такая возможность.

Если говорить о сезоне, то мне понравилось в семье Alpine. Год получился непростым, но если сравнивать нашу форму в Бахрейне и сейчас, то команда добилась прогресса, что вдохновляет. Спасибо всем, кто работали в Энстоуне, Вири и на трассе. Я уверен, что в следующем году мы выступим гораздо сильнее».