Нико Хюлкенберг: Я не ожидал такой результат

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Нико Хюлкенберг вышел в финал квалификации Гран При Абу-Даби, где показал восьмое время. Для его напарника по команде Haas Кевина Магнуссена борьба закончилась ещё в первой сессии.

Нико Хюлкенберг (8-й): «Честно говоря, я не ожидал такой результат, поскольку вчера я проехал только один круг на шинах Medium – не лучшая отправная точка для начала сегодняшней работы.

Утром мне было комфортно за рулём, и я чувствовал уверенность в машине, что здорово, и это чувство сохранилось в квалификации. Я проехал несколько хороших кругов и считаю, что выжал максимум, поэтому я рад.

Позади меня стартует много быстрых машин, поэтому в гонке нам нужно, чтобы события на трассе развивались нам на руку. В любом случае, сделаем всё возможное, чтобы хорошо завершить сезон».

Кевин Магнуссен (17-й): «Я действительно не знал, чего ожидать. Во второй тренировке вечером мы выглядели быстрыми, и в третьей сессии свободных заездов скорость была относительно хорошей – по крайней мере, на шинах Medium. Но на Soft картина могла быть совсем другой.

Мы вновь попробуем сделать всё, что в наших силах в последней гонке сезона. Я постараюсь собрать информацию для команды, но уже жду следующий год».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Третья тренировка сложилась не лучшим образом из-за ветра и жаркой погоды, но когда ветер стих и температура упала, к машине вернулась скорость.

Кевин не смог пройти во вторую часть – у него не получился круг, но Нико отлично справился, прошёл в финал и занял восьмое место на старте. Это лучше, чем мы ожидали.

В завтрашней гонке будем придерживаться привычного подхода. Сделаем всё, что от нас зависит, хотя мы знаем, что у нас не самая лучшая машина, но вся команда старается и продолжает атаковать».