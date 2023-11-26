Пьер Гасли: В финале я не смог выжать всё из машины

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Лучшим результатом Alpine в квалификации Гран При Абу-Даби стало десятое место Пьера Гасли. Французский гонщик считает, что стартовая позиция могла быть и выше, ведь в финале ему не удалось выжать максимум из машины.

Его напарник Эстебан Окон тоже был близок к попаданию в первую десятку, но квалифицировался двенадцатым.

Пьер Гасли (10-й): «Я действительно доволен сегодняшним результатом. Мы знали, что борьба за выход в финал будет очень плотной, но пришлось побороться даже за выход из первой части.

Мне удался сильный круг во второй части квалификации – он позволил мне комфортно выйти в следующую сессию. Финал получился скомканным, и я чувствую, что не смог выжать максимум из машины. Мы проанализируем причины, поскольку можно было выступить лучше, но я всё равно доволен тем, что вышел в финал.

Я стартую с хорошей позиции, и моя цель – заработать очки. Предстоит сложная гонка, которая станет финальной в году. Я максимально выложусь – будет здорово завершить сезон хорошим результатом».

Эстебан Окон (12-й): «Последняя квалификация сезона позади, и завтра я стартую двенадцатым. У меня выдалась непростая неделя, но я считаю, что выжал из машины всё, что мог. Завтра я буду атаковать изо всех сил, чтобы завершить сезон хорошим результатом.

Заключительная тренировка получилась продуктивной, но напряжённой, поскольку мы старались найти оптимальные настройки на квалификацию. Я без проблем вышел во вторую часть, но не лучшим образом проехал решающую попытку – мне всего десятой не хватило, чтобы выйти в финал.

Неделю назад я стартовал дальше, но финишировал в десятке, и это сейчас придаёт мотивацию побороться за очки».