Серхио Перес принёс извинения стюардам

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После финиша Гран При Абу-Даби стюарды вызвали к себе Серхио Переса в связи с комментариями, которые он сделал во время радиопереговоров с командой. Оказалось, что комментарии касались непосредственно стюардов и по своей сути являлись оскорблением, что нарушает Международный спортивный кодекс.

Серхио Перес принёс «настоящие и искренние извинения каждому из стюардов» и пояснил, что сделал комментарии сгоряча и не учел тот факт, что они будут транслироваться, и какие это будет иметь последствия. Он выразил сожаление, что его комментарии кого-либо обидели или нанесли ущерб спорту.

Стюарды приняли извинения гонщика Red Bull Racing и вынесли ему формальное предупреждение.