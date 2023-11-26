Стюарды посчитали, что Пиастри не блокировал Гасли

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После квалификации Гран При Абу-Даби стюарды разбирали действия Оскара Пиастри – предполагалось, что гонщик McLaren заблокировал Пьера Гасли в четвёртом повороте в решающей попытке.

Изучив данные телеметрии, стюарды выяснили, что в момент обгона Оскара Пиастри, Пьер Гасли ехал с педалью газа, нажатой на 100%, и на этом минисекторе показал лучшее для себя время. Гонщик Alpine пояснил, что хотя ему и пришлось немного сместиться, чтобы объехать Пиастри, он не считает, что Оскар его заблокировал.

Стюарды не стали штрафовать Оскара Пиастри, и он сохранил третье место на старте Гран При Абу-Даби.