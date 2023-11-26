Тост: Формула 1 занимает особое место в моём сердце

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Гран При Абу-Даби – последняя гонка Франца Тоста, как минимум на посту руководителя AlphaTauri, и перед стартом он подчеркнул, что пока его волнует одно: чтобы команда заработала достаточно очков, чтобы опередить Williams в Кубке конструкторов.

Франц Тост: «Сейчас я нервничаю, ведь мы должны показать хороший результат и заработать много очков, чтобы занять 7-е место в Кубке конструкторов, и это, если честно, единственное, о чём я сейчас думаю.

Формула 1 занимает особое место в моём сердце, я стал болельщиком, когда мне было лет шесть или семь, и в молодости я всегда коллекционировал журналы о Формуле 1, а потом работа в этом чемпионате заняла очень большую часть моей жизни. Но теперь я продолжу смотреть все гонки, оставаясь дома, это я точно могу сказать!»